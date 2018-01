Teade Pärnumaal sillalt vette hüpanud ja kadunuks jäänud mehest osutus valeks

Politsei palus täna kaasabi selgitamaks arvatavalt 1. jaanuari õhtul Paikuse alevis Reiu sillalt vette hüpanud 27-aastase asukohta, kuid selgus, et teade osutus valeks ja mees leiti oma tuttavate juurest Pärnust.

Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt avaldas heameelt, et Simoga on kõik korras, kuid ütles, et tegemist on siiski kahetsusväärse juhtumiga. "Politsei, päästjad ja ka meedikud teevad iga päev tööd, et jõuda abivajajateni. Seetõttu on kahetsusväärne, kui operatiivteenistustel tuleb tegeleda väljamõeldud sündmustele reageerimisega. Hädaabinumbrile 112 tuleb helistada, kui kellegi elu või vara on ohus. Kui inimene soovib mõnda aega üksi olla, võiks sellest siiski lähedastele teada anda, et nad ei peaks asjatult muret tundma," sõnas Kütt.

1. jaanuaril kella 17.17 ajal sai Häirekeskus teate Reiu sillalt vette hüpanud mehest. Teatajaks oli mehega kaasas olnud tuttav, kelle sõnul jättis 27-aastane Simo oma dokumendid Reiu sillale ja hüppas sealt vette. Meest otsisid jõest sama päeva õhtul nii päästjad kui ka politsei.

2. jaanuaril otsis politsei meest skuutriga Reiu jõe suudmest kuni Pärnu kesklinna sillani ja kontrollis jõekaldaid. Lisaks otsiti Reiu jõe suudmest ülesvoolu. 3. jaanuaril kontrolliti Reiu jõe suuet sonariga. Otsingud pole tulemust andnud.

Simo telefon oli välja lülitatud, ta ei olnud läinud tagasi oma Pärnus asuvasse koju, samuti ei olnud ilmunud tööle. Politseile teadaolevalt ei olnud ka Simo sõbrad ega lähedased teda pärast 1. jaanuari näinud.