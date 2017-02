Tartus tungisid kaks meest korterisse ja pussitasid kolme inimest

Tartus tungisid eile kaks meest võõrasse korterisse ja pussitasid kolme inimest. Kaks inimest said kergemalt, üks raskelt viga, teatas Lõuna prokuratuur. Pussitajad on tabatud ja homme taotleb prokuratuur nende vahistamist.

Politsei sai eile lõuna ajal teate, et Raatuse tänaval on kaks meest sisenenud võõrasse korterisse ning rünnanud noaga seal viibinud kolme inimest. Noarünnakus said kergemaid vigastusi 23- ja 30-aastane naine, kolmas kannatanu, 25-aastane mees, viidi raskes seisus Tartu Ülikooli kliinikumi.

Sündmusele reageerinud politseinikud pidasid kuriteos kahtlustatavad kinni Raatuse tänaval asuva poe eest. Mõlemad mehed olid kinnipidamise hetkel joobes ning nad viidi esmalt kainenema. Neist üht, 22-aastast meest on varem isikuvastase kuriteo eest karistatud, teine kahtlustatav, 20-aastane mees ei ole kriminaalkorras karistatud.

Prokuratuuri teatel alustati juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust tapmiskatset käsitleva paragrahvi järgi. Homme on kavas taotleda nende vahistamist.