Tartus sõitis poiss jalgrattaga otsa sama vanale tüdrukule, kes kukkus ja murdis mõlema jala sääreluud

Õnnetus juhtus kella 15.30 paiku Võru tänaval maja number 2 juures ülekäigurajal. Esialgsetel andmetel hakkas 10-aastane laps sõiduteed ületama, kus põrkas kokku jalgratturiga. Laps kukkus ja murdis mõlema jala sääreluud, jalgrattur sõitis sündmuskohalt peatumata edasi.

Politseiga ühendust võtnud tunnistaja kirjeldas, et avariis osalenud jalgrattur oli umbes sama noor poiss kui kokkupõrkes viga saanud 10-aastane tüdruk. Praegustel andmetel oli jalgrattal sõitnud poiss juhtunust väga ehmunud ning seetõttu ilmselt kiirelt ka suurest ehmatusest lahkus.

Kui keegi lapsevanematest vähegi kahtleb, et õnnetuses võis osaleda nende poeg, tuleks sellest juhtumist kohe lapsega püüda rääkida: ennekõike last rahustada ja öelda, et tegu oli õnnetusega - kõik saab korda.

Ühtlasi soovib politsei jätkuvalt, et lapsevanemad, kes arvavad, et õnnetuses võis osaleda nende laps, võtaks politseiga asjaolude selgitamiseks ühendust.