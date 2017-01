Tartus sihtis maasturist väljunud mees võõraid relvaga

Relvataolise esemega inimesi sihtinud mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ja pandi uurimise ajaks arestikambrisse.

Sündmused said alguse 27. jaanuaril pärast südaööd, kui Tartus Riia ja Turu tänavate ristmikul peatusid keelava fooritule ees kõrvuti kaks sõiduautot. Esialgsetel andmetel väljus maasturist Honda mees, kes sihtis relvataolise esemega kõrval seisnud Volkswagen Gofis talle võõraid inimesi. Suurema ohu ennetamiseks andis Volkswageni juht kohe gaasi ning põgenes enda ja kaasreisijate tervise ning elu kaitseks. Aegsasti teatati juhtunust ka häirekeskusele, teatas politsei.

Tartu patrullid asusid sõidukit otsima kammides läbi nii piirkonda jäävad pea- kui kõrvaltänavad. Sõiduk tabati teiselpool Emajõge Annelinnas Paju tänaval ühe baari juurest. Maasturis oli kolm meest, kuid ükski neist ei vastanud kirjeldusele arvatavast kahtlustatavast. Autosolijaid küsitledes selgus, et otsitav mees oli vahepeal Ülikooli tänaval autost välja läinud.

Maasturis olnud mehed kinnitasid, et relvataolise eseme näol oli tegu õhkrelvaga. Samast masinast leidis politsei kaks õhkpüstolit, mis võeti uurimise ajaks politseisse hoiule. Üks maasturis olnud meestest oli ilmselt ühtaegu nii tarvitatud alkoholist kui politsei sekkumisest tõsiselt ärritunud ega allunud korraldustele. Ta viidi suurema ohu tõrjumiseks kainenema.

Loe veel

Patrullid asusid taas üle linna otsingutele, et tabada kuriteos kahtlustatav. Kesklinnapiirkonnas liikus mehe kuumadel jälgedel ka ekipaaž teenistuskoeraga. Õnneks polnud vaja Ülikooli tänavalt kaugemale minnagi, mees tabati kiirtoitlustuskoha juures. Politsei pidas ta kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetas mehe asjaolude selgitamiseks arestimajja. Juhtunut uuritakse kriminaalmenetluses, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist.

Tartu politseijaoskonna juht Veiko Järva selgitas, et enamikul relvaga seotud juhtudest selgub, et reaalset ohtu õnneks ei ole ning korrarikkumine toimub liigsuurest alkoholijoobest või lihtsalt mõtlematust tegevusest.

„Ka antud juhul oli teo toimepanija alkoholijoobes. Samas on avaliku korra raske rikkumise eest karistus karm olenemata, kas see pandi toime relva või relvale sarnase esemega, kainena või joobnuna. Inimesele võib selline käitumine kaasa tuua vabadusekaotuse, kuna tänavatel relvaga vehkimine tekitab seda nägema juhtuvates inimestes ebakindlust ning ohutunnet. Seda enam, et silma järgi on keeruline eristada pärisrelva õhkrelvast või mänguasjast. Seetõttu reageeribki politsei sellistele teadetele täie tõsidusega ning inimelule vahetu ohu korral ei heitu ka teenistusrelva kasutamast,“ selgitas Järva.