Tartus Raadi kalmistu sissepääsu juures hukkus prügiauto alla jäänud vanem mees

Tartus Raadi kalmistul juhtus täna raske liiklusõnnetus, milles hukkus tagurdava veoauto alla jäänud 62-aastane mees.

Häirekeskus sai teate Tartus Raadi kalmistul kõnniteel juhtunud raskest liiklusõnnetusest kella 14.45 paiku. Lõuna prefektuuri politseileitnant Kaido Iste kirjeldas, et traagilise õnnetuse täpsed üksikasjad on veel uurimisel, kuid esialgsetel andmetel ei märganud kalmistuteel tagurdanud prügiauto juht suure masina taga liikunud meest. Paraku sai auto alla jäänud 62-aastane mees õnnetuses sedavõrd raskelt viga, et hukkus sündmuskohal.

Politsei selgitas, et Scaniat juhtis 47-aastane staažikas autojuht, kes oli kaine ja omab juhtimisõigust. Õnnetuse ajal oli väljas valge ja nähtavus hea.

„Menetluses kontrollime põhjalikult veoki tehnilist seisundit, viime läbi erinevaid ekspertiise ning analüüsime, milliseid ettepanekuid saaks teha, et edaspidi selliseid õnnetusi vältida. Kindlasti on siin mitmeid võimalusi alustades sellest, kas prügikastid paiknevad jalakäijate ja prügiauto liikumist arvestades võimalikult ohutus kohas,“ tõi Iste näite.

Kõigil, kes juhtusid seda õnnetust pealt nägema, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 730 8814 või meilitsi louna.ate@list.politsei.ee.