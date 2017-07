Tartus politseinikku rünnanud 19-aastane noormees võeti vahi alla

Foto on illustreeriv

Tartu maakohus rahuldas Lõuna ringkonnaprokuratuuri vahistamistaotluse 19-aastase noormehe suhtes, kes ründas ööl vastu möödunud laupäeva ametikohustusi täitnud politseinikku. Noormees võeti kuni kaheks kuuks vahi alla.

Ööl vastu 8. juulit kella 3 paiku sai politsei väljakutse Tartusse Ülikooli tänavale, kus kolm isikut rikkusid avalikku korda sellega, et lisaks lärmamisele viskasid nad Kaubamaja juures puruks viinapudeli ning lõhkusid Küüni tänaval lillepotte.

Politseinikud pidasid ühe kirjeldusele vastava noormehe Ülikooli tänaval kinni ning asusid teda patrullbussi juurde toimetama. Samal ajal ründas ametikohustusi täitnud politseinikku ootamatult selja tagant teine 19-aastane noormees, kes lõi politseinikku rusikaga pähe ning üritas põgeneda. Korrakaitsjad pidasid põgeneva ründaja peagi kinni.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Toomas Liiva sõnul ei ole inimeste turvalisust ja heaolu kaitsvate politseinike ründamine aktsepteeritav. "Politseiametniku ründamine ametikohustuste täitmise ajal on tõsine kuritegu, mille eest seadusandja on karistusena ette näinud kuni viieaastase vangistuse," ütles Liiva. "Sellest tulenevalt peavad taolisi rünnakuid toime panevad isikud arvestama võimalusega, et rünnakule järgnevad kuud tuleb neil veeta trellide taga," lisas prokurör.

Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb vägivalda võimuesindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. Kriminaalmenetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.