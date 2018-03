Tartus põles kahekorruseline maja, päästjad otsisid suitsu seest inimest

Tartus Ränikivi tänaval põles kahekorruseline maja. Maja on suitsu täis ja parasjagu käivad suitsusukeldustööd, et leida hoonest nimene.

Täna kell 17.53 sai päästeamet väljakutse, et Tartus Ränikivi tänaval põleb ühes majas saunaruum. "Lahtist leeki hetkel ei ole, ent maja on täis suitsu," ütles Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Delfile.

Üks inimene on majast välja saanud, kuid hetkel otsivad päästjad veel üht hoones viibinud inimest.

Tulekahju on lokaliseeritud. Nüüdseks on päästjad majast välja toonud ka teise inimese. "Kannatanud on üle antud kiirabile," sõnas Lõuna päästekeskuse pressiesindaja.