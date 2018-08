Tartus põles Aparaaditehase kõrval asuv alajaam

Kella 10:55-ks õnnestus elektritoite ümbersuunamise teel elektrivarustus taastada 19 majapidamisel. Endiselt on vooluta 10 klienti, sealhulgas äriettevõtted. “Need on otseselt põlenud alajaamaga ühendatud tarbimiskohad, kus voolu ümbersuunamine ei ole võimalik. Uurime võimalusi kohale tuua uus alajaam - ja sinna vajame erinevatest kohtadest kohaletarnitavaid seadmeid. Seetõttu ei ole hetkel võimalik veel prognoosida, millal elektrivarustuse kõikidele klientidele taastada saame, “ selgitas Elektrilevi juhtimiskeskuse vanemspetsialist Kalle Orro. Ta lisas, et ka tulekahju põhjus ei ole esialgu teada.

Elektrilevi lülitas hommikul saabunud põlenguteate järel alajaama pingetuks 9:21 ja andis kohapeal 10:05 nõuetekohase ohutust tagava loa, mis lubab Päästeametil kustutustöid alustada. “Pingetuks lülitamise järel peame tegema vajalikud maandused, samuti võttis füüsiline kohalejõudmine oma aja,” selgitas Orro.