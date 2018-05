Tartus paiskus sõiduauto katuse peale: juht tuli autost välja lõigata

Politsei toonitab, et ristmikele välja sõites tuleb igal juhul olla tähelepanelik, jälgida fooritulesid, liikluskorraldusvahendeid, kiirust alandada ning veenduda, et ettevõetav manööver on ohutu. „Liikluses ei saa iial olla liiga tähelepanelik. Et igaüks õhtuks tervelt koju jõuaks tasub ehk liikluses meeles pidada Eesti vanasõna mis ütleb, et üheksa korda mõõda, üks kord lõika.“ sõnas sündmuspaigal töötanud avariipolitseinik.

Loe veel