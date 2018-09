Tartus murti sisse kohvikusse Krempel ja restorani Hotpot, kahe kuriteo seotus on seni teadmata

Ööl vastu tänast murti Tartus Rüütli tänaval sisse kohvikusse Krempel, kust varastati kaks arvutit, kassaraha ja alkohoolseid jooke. Kahju on selgitamisel.

5. septembri õhtul murti Tartus Küütri tänaval sisse restorani Hotpot, kust varastati sulearvuti koos laadijaga ning külmikus olnud tooted. Kahju on samuti selgitamisel.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerli Virki sõnul ei saa välistada, et need kaks kuritegu on omavahel seotud. "Aga infot, mis nende kahe juhtumi seotust ka kinnitaks, hetkel samuti ei ole," ütles ta. "Uurimine käib ja selle käigus selgub, kes nende tegude taga võib olla," lisas Virk.