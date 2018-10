Tartus kukkus teeküünal magava lapse voodisse

Päästjate sõnutsi oli laps magama minnes jätnud teeküünla voodi äärele ning see kukkus voodisse, süüdates madratsi. Majas oli tulekahju hetkel kaks täiskasvanut ja kaks last, kes tulekahju ilmsiks tulles majast välja läksid.

Naisterahvas sai kergemaid põletushaavu jalalabale ning kiirabi vaatas vigastused üle, kedagi haiglasse ei viidud. Hoone omanik viskas põleva madratsi hoonest välja, kuid toas läks põlema ka teine voodi. Päästjad kustutasid tulekahju ning tegelesid suitsutuulutusega majas sees. Tuba, kus põleng toimus, sai kuuma ja suitsukahjustusi. Hoone tervikuna sai samuti suitsukahjustusi. Inimesed said ööseks tagasi majja minna. Tulekahju lokaliseeriti kell 00.44. Heameel on tõdeda, et suitsuandur oli majas olemas ning rakendus ka ohuhetkel tööle, mis võis päästa suuremast õnnetusest.

Päästeamet paneb kõikide lapsevanematele ja täiskasvanutele südamele, et lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta. Veel enamgi, kui peres on lapsed, peab neil olema keelatud mängida tikkude, tulemasinate, süütevedelike ja muude sarnaste vahenditega - need peavad olema lastele kättesaamatus kohas. Peatse saabuva pimeda aja saabudes meenutame ka seda, et küünalde kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid – küünal tuleb asetada mittesüttivale alusele ning panna lastele mitte kättesaadavasse kohta.