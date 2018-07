Tartus kontrollis politsei nutinäppimist roolis

Politsei tuvastas täna hommikul Tartus korraldatud kahetunnise kontrollaktsiooni käigus kümmekond liiklusrikkumist, vahendas Lõuna prefektuuri pressiesindaja.

Kontrollpunkt pandi püsti Valga maantee alguses enne sissesõitu linna. Politsei eesmärk oli tuvastada sõidu ajal telefoni kasutavaid autojuhte.

Aktsiooni käigus tabasid politseinikud kaheksa juhti, kes kasutasid sõidu ajal mobiiltelefoni ning lisaks kaks autojuhti, kes ei olnud nõuetekohaselt turvavööga kinnitatud.

Tartu politseijaoskonna välijuht Vallo Tõnuvere ütles, et auto juhtimine on tegevus, mis nõuab igal sekundil juhi kogu tähelepanu. "Kui autojuhi käed ei ole roolil ja silmad sõiduteel, tehakse sisuliselt pimesõitu ning oht avariisse sattuda on suur," märkis Tõnuvere. Ta lisas, et kui vältimatult vaja, tuleb sõiduk kõrvaltegevuse ajaks turvaliselt peatada või anda telefonikõnede tegemine, sihtpunkti otsimine navigatsioonisüsteemist või muu sarnane tegevus näiteks mõne kaasreisija korraldada.