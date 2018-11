Tartus käib politseioperatsioon Leedu autovaraste tabamiseks. Politsei palub ka linlaste abi

Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Rain Vosman kinnitas, et politsei käivitas öösel Tartus operatsiooni Leedu autovaraste tabamiseks ning on alust arvata, et üks kurjategijate sõidukitest on hetkel veel piirkonnas.

"Et tegu võib olla ohtlike kurjategijatega, tuleks sellisele sõidukile ja kahtlastele isikutele lähenemist või kontakti loomist vältida," toonitas ta. Politsei lubab lisainfot edastada mõne aja pärast.

