Tartus kadunud 20-aastast noormeest nähti viimati ühika ukse taga! Politsei palub abi

Politsei palub kaasabi selgitamaks möödunud ööl Tartu linnas kadunuks jäänud 20-aastase Renet Joosepi asukohta. Turvakaamera lindistuselt paistab, et ühiselamusse suundunud noormees ei pääsenud uksest sisse ja võttis seejärel suuna Puiestee tänava poole.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja sõnul küsitles politsei nii eile kui ka täna Narva maanteel inimesi, et koguda vihjeid mehe võimaliku asukoha kohta. "Tegeleme aktiivselt noormehe otsingutega, kogume informatsiooni nii lähedastelt kui ka oleme positsioneerinud mehe mobiiltelefoni," lausub pressiesindaja Kerly Virk.

Reneti sõbrad-tuttavad ja ametivõimud kogunesid täna ennelõunal, et koos läbi kammida jõeäärne ala ning Puiestee tänav suunaga linnast välja. Politsei andmetel noormees ei viibi haiglas ega ühegi lähedase juures. Otsingud jätkuvad.

Renet Joosepit nähti viimati ööl vastu 26. oktoobrit kella kahe ajal, mil ta suundus Raatuse tänavalt oma koju Narva maanteele. Koju noormees aga ei jõudnud, samuti ei ilmunud ta täna hommikul kooli. Mehe telefon on väljalülitatud, mistõttu ei ole lähedased ja sõbrad temaga terve tänase päeva jooksul kontakti saanud. Ka ei reageeri ja ei toimeta mees sotsiaalmeedia kanalites. Kuivõrd taoline kadumine ei ole mehele omale, pöördusid tema lähedased täna õhtul abipalvega korrakaitsjate poole.

Politsei ja lähedased on suhelnud Renet Joosepi koolikaaslaste ja sõpradega, kellel aga tema liikumistest infot ei ole. Ühiselt veenduti, et haiglas ega teadaolevate sõprade-tuttavate juures teda ka ei ole. Kahjuks ei ole erinevad kontrollkäigud seni tulemust andnud ning töö lisainfo kogumisel ja mehe asukoha tuvastamisel jätkub. Politseipatrullid püüavad mehe kirjelduse järgi teda Tartust ja selle lähiümbrusest üles leida.

Renet Joosep on umbes 180 cm pikk, heledate pikemate juuste ja kõhna kehaehitusega. Seljas võib tal olla must mantel valge ääre ja nööpidega, roosa särk, tumedad püksid ja jalas tumedad tennised.

Kõigil, kes on Renet Joosepit alates möödunud ööst näinud või omavad muud infot tema liikumise või võimaliku asukoha kohta, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.

*Politsei teatas algselt, et Renet Joosep on 21-aastane, kuid noormehe tegelik vanus on 20-aastat.