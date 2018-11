Tartus hukkus hooletusest alguse saanud tulekahjus mees

Kell 13.23 teatati, et Tartus Kalda teel tuleb kortermaja esimese korruse aknast suitsu. Päästjate saabumisel purunes kuumusest põleva korteri aken. Kolmetoalisse korterisse sisenenud päästjad leidsid tagatoast põleva voodi ning sellelt hukkunud mehe. Kohe leiti köögist ka teadvusetu vanemaealine naisterahvas, kelle kiirabitöötajad haiglasse viisid.

Tulekahju levik piirati kümnekonna minutiga, selle lõplikuks kustutamiseks kulus päästjatel vähem kui tund. Põlengu tagajärjel hävis ühe toa sisustus. Kogu korter sai suuri tahmakahjustusi.

Kohal käinud menetlusinspektori esialgsel hinnangul sai tulekahju alguse hooletust ümberkäimisest lahtise tulega. Kas tulekahju põhjustas hooletu suitsetamine või küünlapõletamine, vajab veel täpsustamist.

Sellel aastal on tulekahjudes hukkunud juba 39 inimest. Eelmisel aastal oli tulesurmasid kokku 38. Paljud hukkunuga lõppenud tulekahjud saavad alguse hooletust lahtise tule kasutamisest, olgu selleks ümber kukkunud küünal või kustutamata jäetud sigaret. Sageli on tulekahjude ohvrid vanemaealised inimesed, kellel on raskusi igapäevaeluga toimetulekus.

Päästeamet palub olla oma vanemaealiste lähedaste ning naabrite suhtes tähelepanelik, aidata neil vajadusel paigaldada uus suitsuandur või vahetada selle patareid. Samamoodi tuleb tähelepanu juhtida nende ohtlikele harjumustele või koduse tuleohutuse tagamisel tähelepanuta jäänud riskikohtadele.

Päästjate tasuta kodunõustamise endale ja naabrile saate tellida päästeala infotelefoni 1524 kaudu.