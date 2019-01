Tartus Aardla tänaval hukkus liiklusõnnetuses eakas jalakäija

Tartu linnas Aardla tänaval juhtunud raskest liiklusõnnetusest teatati häirekeskusele mõned minutit enne kella 12. Esialgsetel andmetel hakkas eakas jalakäia selleks mitte ettenähtud kohas ületama Aardla tänavat ning astus ette Võru tänava suunas liikunud Scania veokile. Paraku ei jõudnud veokijuht enam kokkupõrget vältida ning eakas naine hukkus saadud löögist sündmuskohal.

Politsei selgitas, et veoautot juhtinud mees omas vastava kategooria sõiduki juhtimiseks õigust ning oli kaine. Õnnetuses hukkunud naise kainus selgitatakse ekspertiisis. Veoki rehvid vastasid nõuetele ning sõiduk oli tehniliselt korras.

Tartu patrulltalituse välijuht Sander Kullamaa kirjeldas, et õnnetus juhtus sirge ja hea nähtavusega Aardla tänaval ajal, mil väljas veel valge. „Lubatud kiirus sel linnatänaval on 50km/h ning veoki sõidumeeriku kohaselt juht selle kiirusega ka liikus. Teeolud nii Aardla tänaval kui ka mujal Lõuna-Eestis on jätkuvalt talvised ning nõuavad kõikide liikluses osalejate suuremat tähelepanu,“ lisas ta.

„Mis asjaoludel vanaproua aga sõiduteele astus ning miks sedavõrd traagilisi tagajärgi toonud õnnetusse sattus, seda selgitame täiendavates ekspertiisides ja kriminaaluurimises,“ sõnas Kullamaa. Ta rõhutas seejuures, et ükski liikleja ei tohiks endale lubada tähelepanematusest, kiirustamisest või muudest teguritest tingitud eksimusi, sest kahjuks võib see väga kalliks maksma minna. Nii nagu peab juht enne iga manöövrit selle ohutuses veenduma, peavad ka jalakäija enne iga sammu veenduma selle ohutuses ning seda iseäranis talvisel ajal, mil teed on libedad ning sõidukite pidurdusteekond seetõttu oluliselt pikem,“ lisas välijuht.