Tartumaal Rannus varastati kohalikust lasteaiast sülearvuti ja toitu.

Lõuna prefektuur andis teada, et 2. jaanuari hommikul avastati, et Rannus Aia tänaval on sisse murtud lasteasutusse, kust varastati sülearvuti ning toiduaineid.

Kahju on selgitamisel.