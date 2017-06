Tartumaal tulistati õhupüssist autosid ja bussiootepaviljone

Möödunud nädalavahetuse jooksul laekus politseile mitmeid teateid sellest, et Tartu-, Põlva- ning Võrumaal oli arvatavasti õhkrelva laskudega lõhutud mitme sõiduvahendi ja bussiootepaviljoni klaasid.

Tartu politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Anita Peiponeni sõnul on politseinikud kontrollinud kõik sündmuskohad ning fikseeritud on võimaliku õhkrelva lasust saadud kahjustused.

"Teada on, et õnneks üksi inimene vahejuhtumi tõttu kannatada ei saanud, ent sellegipoolest on tegemist tõsise ja ohtliku süüteoga, mis õõnestab kogukonna turvatunnet. Ei ole vahet, kas tegu on tulirelva, õhkrelva või stardipüstoliga, politsei suhtub sellistesse väljakutsetesse äärmise tõsidusega," kommenteeris Peiponen.

"Politseiuurijad selgitavad praegu aktiivselt nende juhtumite üksikasju ning teevad kõik endast oleneva, et huligaansuste toimepanija välja selgitada. Oluline on seejuures, et kõik inimesed saavad politseinike nende juhtumite üksikasjade selgitamisel aidata. Seetõttu palun kõigil, kes nägid nädalavahetusel neis piirkondades kahtlast liikumist või oskavad anda muud abistavat infot, sellest teatada politsei infotelefonil 612 3000 või lühinumbril 112," lisas Peiponen.

Nädalavahetusel aset leidnud juhtumite uurimiseks alustas politsei menetlust, seni kedagi teos kahtlustatavana kinni peetud ei ole.