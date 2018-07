Tartumaal sõtis BMW kraavi ja seal vastu puud; juht on korduvalt kiiruseületamisega silma paistnud

12. juulil kella 20.15 paiku teatati häirekeskusele, et Tartumaal Elva vallas Valguta külas on juhtunud liiklusõnnetus.

BMW-d juhtinud 25-aastane mees sõitis teelt välja kraavi, kus masina edasiliikumise peatas teele jäänud puu.

Autos oli üksnes juht, kes sai viga ja viidi täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse.

Esialgsetel andmetel liikus BMW Rõngu poolt Valguta küla suunas. Seda, miks avarii juhtus, selgitab politsei edasises uurimises.

Seni on teada, et autoroolis olnud mees on varem korduvalt kiirusületamiste tõttu politsei huviorbiiti sattunud. Kas selle õnnetuse põhjuseid võib seostada liiga suure sõidukiirusega, alles selgitatakse.

Politsei toonitab, et kihutades on oht avariisse sattuda ja viga saada vägagi tõenäoline olgugi, et paljud juhid usuvad nagu nad suudaks sõidukit kontrollida igal ajal, ka suurematel kiirustel.

„Suurel kiirusel juhitavuse kaotades, teelt välja sõites ja vastu puud sõites ei tule enam mängu õnn, vaid füüsika, mis otsustab lõpuni, kas autos olijad jäävad ellu või mitte.

Sedapuhku näis, et õnn mängis siiski väga napi edumaaga füüsika üle. Autojuhi ellujäämine oli sellises olukorras puhas ime,“ ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.