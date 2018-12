Tartumaal sõitis naine oma autoga tiiki: sõidukis viibis ka kaks last

Teeolud olid sealkandis äärmiselt libedad. Lõuna prefektuurist kinnitati Delfile, et auto paiskus teelt välja teeperve ning sealt edasi tiiki (masin vajus läbi jää).

Autos viibisid ka kaks last. Õnneks said kõik autos viibinud masinast ise välja. Kiirabi viis nad haiglasse tervisekontrolli. Tõsisemaid vigastusi neil pole.

Auto tõmmati veest välja. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kristjan Tommingas sõnas, et kõrvalteed on libedad ning ta kutsub kõiki juhte üles liikluses võtma ennetavaid samme, et ohte vältida. "Veenduge, et teie sõidukil on all nõuete vastavad rehvid ning sõitke pigem aeglasemalt, kuid oma sõiduki üle täit kontrolli omades."