Tartumaal sattusid uppumisohtu kaks kummipaadiga järvel olnud meest

Südaöösel sattusid uppumisohtu kaks Tartumaal Lahepera järvel olnud meest.

30. märtsil kell 00.16 sai häirekeskus teate, et Tartu maakonnas Alatskivi vallas Lahepera järvel on kummipaat purunenud ning paat on ümber läinud. Uppumisohus olid kaks meest.

Sündmuskohale reageerisid päästjad, kiirabi ja piirivalve. Päästjad aitasid mehed kaldale ning meedikud vaatasid üle nende tervisliku seisundi. Piirivalvurid selgitasid, et meestel eraldi päästeveste ei olnud, kuid neid hoidsid abi saabumiseni vee peal jopede sisse pandud ujumisvahendid.