Tartumaal põrkasid kokku veok ja auto: üks inimene sai viga

Täna kella 17.42 teatati häirekeskusele liiklusõnnetusest Tartumaal Luunja vallas Aovere-Luunja tee ristmikul, mille tagajärjel sai viga üks inimene.

Sündmuskohal õnnetuse üksikasju selgitanud Lõuna prefektuuri avariipolitseinik Rando Jõemets kirjeldas, et esialgsetel andmetel liikus sõiduautot KIA juhtinud 62-aastane mees pikki kõrvalteed ning ei saanud lähenenud ristmiku eel väidetavasti libeduse tõttu pidama, püüdes tulutult pidurdada.

Peateel liikus samas haagisega veok Scania, mida juhtis 65-aastne mees. Kõrvalteelt ristmikule sõitnud KIA põrkas kokku peateel liikunud veokiga, mille tagajärjel paiskus KIA kraavi, veok jäi sõiduteele. Kiirabi vaatas autodes olnud inimeste tervisliku seisundi üle ning kergemalt viga saanud KIA juht lubati pärast esmaabi andmist kodusele ravile.

Politsei selgitas, et mõlemad autojuhid olid kained, kasutasid turvavarustust, omavad juhtimisõigust ja masinate rehvid vastasid nõuetele. Juhtumi kõik muud üksikasjad selgitatakse alustatud menetluses.

Avariipolitseinik Rando Jõemets ütles, et tegu oli õnneliku õnnetusega. "Veokijuht reageeris juhtunule kiiresti ning tegi endast oleneva, et raskemat kokkupõrget sõiduautoga vältida. Ta haaras roolist ning pööras veoki nii palju vasakule kui sel hetkel enam jõudis. Selline lüke päästis autojuhi hullemast, sest muul juhul oleks kokkupõrkekohaks olnud sõiduautojuhi poolne uks," rääkis ta.

Loe veel

Avariipolitseinik rõhutas, et talvised teeolud ei pane üksnes suuremat vastutust liiklusturvalisuse tagamisel teehooldajatele, vaid samamoodi ka liiklejatele endile. "Sõitu alustades on range soovitus kergelt pidurdada ja kiirendada korraks nii, et saate päriselt aimu, millised on parasjagu teeolud. See aitab paremini mõista, kui pikk on pidurdusteekond ning nii saate arvestada ajakulu, kui pikalt enne sõiduki seiskamist tegelikult pidurdamisega algust peaks juba tegema," rääkis ta.