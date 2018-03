Tartumaal pääses 7-aastane tiiki kukkunud poisike läbi ime surmasuust

Tartumaal Haagel kukkus eile õhtupimeduses 7-aastane poiss läbi jää. Imekombel sai laps ise jääaugust välja, naabrid leidsid ta läbimärjana ja ühe jalanõuta õues uitamas.

Eile õhtul kell 20.34 teatati päästekeskusele, et Tartumaal Haagel on laps vajunud läbi tiigijää. Teatajad selgitasid, et laps pääses küll välja, kuid lapse sõnul on jääaugus veel tema vanaema.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja sõnul oli laps üsna šokis, ehmunud ja segaduses ning rääkis, et tal oli vanaema kaasas ja nüüd on vanaema kadunud. Päästjad otsisid tiigi läbi, kuid leidsid selle põhjast õnneks vaid poisi kadunud kummiku. Ilmselt kartis poiss öelda, et läks üksi tiigijääle mängima.

Päästekeskuse pressiesindaja sõnul oli see äärmiselt õnnelik õnnetus, sest kuigi jääaugust välja ronimine on täiskasvanulegi keeruline, suutis poisike end ise päästa. Kuna tiik jääb majast 300 meetri kaugusele, on üsna väike tõenäosus, et keegi oleks lapse appihüüdeid kuulnud ja talle õigel ajal appi suutnud minna.

Naabrimees leidis üleni märja ja ühe kummikuga poisi kodumaja juurest õuest kõndimas. „Tundus, et ta oli ikka üleni vee all käinud,” tõdes pressiesindaja. Laps anti üle samavõrd ehmunud emale.

Päästekeskus palub lapsevanematel lastele meelde tuletada, et praegusel kevadisel ajal, mil jää on habras, tuleb lastel rangelt keelata jääle minek. Mänguhoos kipuvad lapsed seda tõde paraku unustama.