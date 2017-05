Tartumaal kihutanud joobes mees pandi pooleks kuuks aresti

Politsei pidas möödunud nädalal Tartumaal kinni suurel kiirusel kihutanud sõiduauto Subaru, mille juhile määras kohus karistuseks 15 päeva aresti. Lisaks võeti kolmeks kuuks temalt juhtimisõigus.

Möödunud nädala kolmapäeva õhtul märkas politsei Tartu vallas Tartu-Jõgeva-Aravete maantee 5. kilomeetril suurel kiirusel liikumas sõiduautot Subaru.

Lähtel kinni peetud Subaru kiiruseks fikseeris politsei 142 km/h. Juhi kontrollimisel tuvastasid korrakaitsjad, et arutult kihutanud juht oli autorooli istunud alkoholi tarvitanuna. Autoroolis olnud 35-aastane mees kõrvaldati juhtimiselt ning ta viidi arestimajja kohut ootama.

Reede pealelõunal Tartu kohtumajas toimunud istungil määrati mehele karistuseks 15 päeva aresti ning lisakaristusena võeti mehelt juhtimisõigus kolmeks kuuks.

Tartu politseijaoskonna vanemväärteomenetleja Vallo Tõnuvere sõnul on alkoholi tarvitanud juht selgelt liikluses ohtlik, kuid kui hägustatud meeltega autojuht ka veel lubatud sõidukiirust oluliselt ületab, siis on see tõsine ohuallikas. „On väga tõenäoline, et sellisest liiklejast saab ettearvamatute tagajärgedega liiklusõnnetuse põhjustaja,“ lausus Tõnuvere.

„Politsei panustab liiklusjärelevalve käigus iga päev liikluse turvaliseks muutmisele, kuid põhiroll on seejuures siiski liiklejail endil ja üks on kindel – maanteel kihutamine turvalisust ei too,“ märkis Tõnuvere.