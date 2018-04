Politseile laekus teade, et 12. aprillil kadus Kambja vallas Sulu külas loomafarmi kinnistult üks Herefordi tõugu pull.

Farmi omaniku kinnitusel loom aiast omal jõul välja pääseda ei saanud, sest aedik on terve ning voolu all. Looma kadumisega tekitatud kahju on 840 eurot.

Juhtunu üksikasju selgitab politsei.