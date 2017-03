Tartumaal kadunuks jäänud Viktor leiti surnuna

Tartumaal Mäksa vallas leiti 1. märtsil kadunud Viktori surnukeha.

"Tartumaal Mäksa vallas metsas jalutanud inimene leidis sōiduki ning selle juurest ka Viktori, kuid paraku oli mees surnud. Otsingute käigus kogutud info ei anna alust mehe surmas kuritegu vōi ōnnetust kahtlustada," teatas politsei.

Viktorit nähti viimati 1. märtsil hommikul pärast kella seitset Tartus Ravila tn 61 maja parklas, kus on tema töökoht. Mees lahkus sealt oma halli värvi Dacia Sanderoga, mille registreerimisnumber on 990 TKP. Pärast seda puudub info tema asukohast. Viktorile kuuluv mobiiltelefon on välja lülitatud, mistõttu puudus võimalus tema asukoha positsioneerimiseks.