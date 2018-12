Tartumaal hukkus hooletust kütmisest alguse saanud tulekahjus 81-aastane naine

Lõuna päästekeskuse menetlusinspektori hinnangul põhjustas tulekahju hooletus kütmisel. Tulekahju levikut soodustas ahju ümber kogunenud paberipraht ja hulk muud põlevmaterjali.

Täna kell 8.23 teatati häirekeskusele, et Tartumaal Tartu vallas Koogi külas on ühekorruselise elumaja seina vahelt näha tuleleeke. Tulekahjust andsid teada naabrid, kes edastasid lisaks, et hoones võib olla vanem inimene. Kohale saabunud pääste suitsusukeldujad sisenesid kohe majja, kust esialgu kedagi ei leitud. Kustutustööde ajal varises sisse toa vahelagi ja päästjate turvalisuse tagamiseks tuli otsingutööd ajutiselt katkestada. Hiljem, kella 11.08 ajal leiti vahelae rusudest hukkunud 81-aastane naine. Põlengu tagajärjel sai surma ka hulk kanu ja kasse, kelle täpset arvu ei õnnestunud selgitada.

Päästjad lõpetasid kustutustööd kella 13.03 paiku. Hiljem käidi veelkord kohal, et kustutada paari hõõguma jäänud tulekollet. Põlengus hävis mitme toa sisutus täielikult ja hoone muutus elamiskõlbmatuks. Lõuna päästekeskuse menetlusinspektori hinnangul põhjustas tulekahju hooletus kütmisel. Tulekahju levikut soodustas ahju ümber kogunenud paberipraht ja hulk muud põlevmaterjali.

Päästjad on selles piirkonnas käinud kodudes tuleohutusalast nõu andmas rohkem kui kolmekümnes majapidamises. Ka põlenud majas olid päästjad kodukülastusel käinud ning andnud soovitusi tuleohtude kõrvaldamiseks. Positiivsena paistis silma, et majja oli ehitatud uus pliit ja soojamüür, kuid kahjuks sai naisele saatuslikuks hooletus lahtise tulega ja hulk ahju ümber ning mujalegi põrandale kogunenud põlevmaterjal.