Tartumaal hukkus bussilt löögi saanud mees

Täna õhtul veidi pärast kella 19 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Tartumaal Kobratu külas, kus bussilt sai löögi 61-aastane mees, kes hukkus.

"Õnnetus juhtus Jõhvi-Tartu-Valga maantee 119. kilomeetril Kobratu külas, umbes kilomeeter enne Amme jõge," ütles PPA pressiesindaja Kristi Raidla.

Esialgsetel andmetel juhtus õnnetus, kui Jõhvi poolt Tartu suunas sõitnud liinibussi juht märkas oma suunavööndis sõidurajal seisvat jalakäijat, kuid bussijuht ei jõudnud enam õnnetust ära hoida ja toimus kokkupõrge.

Paraku sai jalakäija niivõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal. Bussis viibinud ligi 20 reisijat vigastada ei saanud. Politsei selgitas sündmuskohal, et Scania bussi juhtinud 61-aastane mees on kaine ja omab juhtimisõigust.

Õnnetus juhtus valgustamata sirgel teelõigul, kus maksimaalne lubatud sõidukiirus on 90 km/h. Õnnetuse ajal sadas vihma.

Tartu politseijaoskonna avariikorrapidaja Rando Jõemets rääkis, et esialgsetel andmetel ei kandnud jalakäija helkurit. "Mees kandis tumedaid riideid ja tal polnud kaasas ka muid vahendeid enda nähtavaks tegemiseks. Bussijuhi sõnade kohaselt piirasid nähtavust ka vastassuunast vastutulevate sõidukite tuled," ütles Jõemets.

"Kõik juhtunu üksikasjad selgitame uurimise käigus, kuid on väga oluline, et me kõik end jalakäijana pimedas liikudes võimalikult nähtavaks teeksime. Vihmasadu teeb nähtavuse pimedal ajal veelgi kehvemaks ja autojuhtidel on väga keeruline märgata valgustamata jalakäijaid," lisas Jõemets.