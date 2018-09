Tartumaal BMWga driftida püüdnud sõpruskond sattus raskesse avariisse

Täna kella 15.40 paiku sai häirekeskus teate, et Tartumaal Elva vallas Tilga külas sõitis BMW teelt välja ning masin rullus mitu korda üle katuse. Politsei selgitas, et sõidukis oli kuus inimest, kes kõik said kergemaid või raskemaid vigastusi.

Vahetult enne avariid teatas murelik inimene häirekeskusele, et samas kohas driftib üks uljas BMW-juht. Enne, kui politsei sündmusele veel reageerida jõudis, oli BMW juba teelt välja sõitnud.

Asjaolude selgitamisel ilmnes, et Lossiküla poole suundunud BMW roolis olnud 26-aastane mees driftis autos olnud sõpradega nõnda, et ühel hetkel kaotas mees masina üle kontrolli ning sõitis teelt välja põllule. Seal rullus masin omakorda mitmel korral üle katuse. Sõidukijuht ja üks kaasreisija said raskemalt viga ning vajasid haiglaravi, teistele anti kohapeal esmaabi. Haiglas võeti autojuhilt vereproov selgitamaks tema kainust.

Lisaks sellele, et autos viibis lubatust enam inimesi, ei olnud nad ka turvavööga kinnitatud ning sõiduki tagumised rehvid ei vastanud nõuetele. Avarii üksikasju uuritakse edasi menetluses.

„Kurb näha, kuidas noortel puuduvad igasugused teadmised autodest, nende juhtimisest, elementaarsetest füüsikareeglitest ning kuidas seda lünka kompenseerib autojuht fantaasiaga nagu ta oleks sündinud rallisõitja,“ sõnas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.