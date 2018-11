Tartu vallas sai neli inimest vingugaasi mürgistuse

"Eile kell 23.40 teatati, et Tartu vallas Vahi alevikus on inimesed gaasikatlaga elumajas vingugaasi mürgistuse saanud," ütles Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.

Kiirabi viis haiglasse neli inimest. Päästjad selgitasid, et vingugaas lekkis tõenäoliselt ruumidesse gaasikatlast. Ruumid tuulutati ja kohale kutsuti gaasiavarii spetsialistid.

Eile laekus samast piirkonnast veel üks teade vingugaasi lekke kohta, kui kell 18.44 teatati, et Tartus Kastani tänaval andis gaasikatlaga köetava korteri vinguandur märku kõrgest vingugaasi sisaldusest õhus.

Ruumid tuulutati ja elanikele anti juhised seadmeid mitte kasutada ja kutsuda nende korrasoleku kontrollimiseks spetsialistid. Ilmselt oli vingugaasi tekkimise põhjuseks katlas gaasi mittetäielik põlemine, mille põhjustas see, et gaasiseade ei saanud tihendatud ruumidest põlemiseks piisavalt õhku. Vinguandur võis päästa seekord inimeste elu.

Päästeamet tuletab meelde, et alates 2018. aasta algusest on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur eluruumidesse, kus asub gaasiseade, mis võtab põlemiseks õhku siseruumidest ja millel puudub eraldi ventilatsioon. Vingugaasiandur annab häirega märku kohe, kui vingugaasi sisaldus õhus jõuab inimese tervist ohustavale tasemele. Päästeamet soovitab paigaldada vingugaasianduri ka kõikidesse neisse eluruumidesse, kus on kasutusel tahkekütusel töötav kütteseade, nagu näiteks ahi, kamin või pliit. Sellistest kütteseadmetest tuppa imbunud vingugaasi mürgistusse hukkus eelmisel aastal viis inimest.