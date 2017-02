Tarankovi tapnud Juri Vorobei käis päev enne kuritegu isatalus märki laskmas

Täna jätkus Haapsalu kohtumajas istung allilma liidri Nikolai Tarankovi tapnud Juri Vorobei üle. Kohtupäeva esimeses pooles kuulati tunnistajaid, seejärel räägiti lahti tõendeid. Lõunapausi ajal kutsuti Vorobeile kiirabi.

Tunnistusi andis Juri Nikson, kelle hooldada on kohtualuse Juri Vorobei isa Viktor Vorobei talu seniks, kuni taluomanik ise vangis on.

Just selles talus hoidis oma paati ja paaditreilerit Nikolai Tarankov. Paat ise, nagu tuli välja teise tunnistaja Valeri Brusovi ehk Dipa jutust, oli hoopis tema nimel. Tõsi, ostetud oli see Tarankovi raha eest. Brusov tundis enda sõnul hästi nii Tarankovi, Viktor Vorobeid kui ka Juri Vorobeid. Hilisem teade, et Tarankovi tapjaks osutus just Juri Vorobei olevat Brusovi sõnul olnud "kõigile tuttavatele tragöödia".

Niksoni, hüüdnimega Diivan, tunnistusest selgus, et 12. septembril 2016, päev enne Tarankovi tapmist, oli Juri Vorobei isatalus käinud ning seal vintpüssist märki lasknud. Vorobei olla selgitanud, et plaanib jahile minna. Mõne aja pärast olevat ta talust lahkunud.

Siis nägigi Juri Vorobei ka seda, et Nikson on Tarankovile paati valmis panemas.

Tarankov läks kalale 13. septembril ega naasnud enam. Päev hiljem, 14. septembril hakkas Nikson ehk Diivan juba muretsema ning helistas enda sõnul Valeri Brusovile. "Kuna teadsin, et nemad (Brusov ja Tarankov) on omavahel sõbrad. Brusov lubas uurida. Ta helistas mulle tagasi ja ütles, et Tarankov ei võta toru vastu. Brusov ütles, et helistaksin Olegile (Chizevich - K.A.). Oleg elab Haapsalus, ta on kalamees, ta teab, kus nad kalal käivad," rääkis Nikson.

Oleg läkski mõne aja pärast vaatama ning andis teada, et Tarankov on surnud. Seepeale kästi tal politsei kutsuda. Nikson andis Tarankovi surmast koheselt teada ka Brusovile.

Juri Vorobei isa Viktorit tunneb Nikson juba 30 aastat, Juriga polevat Nikson niivõrd suhelnud. Ka ei teadnud Nikson, et Tarankovi ja Juri Vorobei vahel mingisugused lahkhelid oleksid. Omavahel sellistest teemadest ei räägitud. Kui, siis olemasjadest – mida oleks vaja talus teha.

Kohtuistungi lõunapausi ajal kutsuti Juri Vorobeile peavalu tõttu kiirabi. Peale lõunapausi istung jätkus ning Vorobei kinnitas, et tema tervislik seisund lubab tal istungiga jätkata.

