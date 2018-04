Tapetud tüdruku koolis peetakse homme leinapäeva

Kohtla-Järvel tuuakse 15-aastase Nastja mõrvakohale aina uusi küünlaid, tema koolis on sisse seatud leinanurk.

Kohtla-Järvel tuuakse 15-aastase Nastja mõrvakohale aina uusi küünlaid, tema koolis on sisse seatud leinanurk.

Kohtla-Järve erakoolist Intellekt, kus Anastassia ehk Nastja õppis, öeldi Vene Delfile, et homme on nende koolis leinapäev. Ka tänane päev on möödunud leinameeleolus ja õpilased on õppetööks liiga ärevil. Lastega tegelevad nii õpetajad kui psühholoogid, kes püüavad õpilasi maha rahustada ja anda neile tagasi meelerahu.

Homme tulevad kõik õpetajad kooli mustades kleitides, õpilased pidulikes riietes. Ka läheb Nastja klassijuhataja rääkima tüdruku vanematega matusetalitusest.

Nastja noahaavadega surnukeha leidis juhuslik möödakäija eile hommikul Kohtla-Järvel Pärna tänaval endise õmblusvabriku hoovist.

Eile õhtul võttis politsei kinni 18-aastase noormehe, keda on alust kahtlustada Nastja tapmises. Politsei kinnitusel ei ole noormees varasemalt kriminaalkorras karistatud.

Noormees ja tapetud neiu olid tuttavad. Politsei ei kinnita, kas tegu on Nastja endise poiss-sõbraga, kellega tüdruk hiljuti lahku läks ja kelle kohta tüdruku sõbrannad räägivad, et noormees oli vägivaldne ja peksis Nastjat.