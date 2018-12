Täna taasavatakse Kihnu tuletorn

Veeteede ameti peadirektori Rene Arikase sõnul eraldati tänavusel Eesti Vabariigi juubeliaastal veeteede ametile riigieelarvest täiendavad vahendid Kihnu tuletorni rekonstrueerimiseks.

„Suve keskpaigas alanud ulatuslikud rekonstrueerimistööd lõppesid sel nädalal ja mul on väga hea meel, et vaatamata valitsenud keerulistele ilmastikuoludele jõuti projekt edukalt tähtajaks valmis,“ ütles ta. „Tegemist on väga ilusa ja sümboolse punktiga nii Eesti Vabariigi kui ka veeteede ameti juubeliaasta lõpetuseks. Meremeeste jaoks on Kihnu tuletorn äärmiselt vajalik navigatsioonimärk, kuid samal ajal on tuletorn ka oluline kultuuripärandi hoidja, olles ka üheks tuletornihuviliste matkajate lemmiksihtkohaks.“

Kihnu tuletorn, mida haldab SA Kihnu Kultuuriruum, on külastajatele avatud alates 2014. aasta kevadest. Sihtasutuse juht Mare Mätas kinnitab, et tuletorn on kohaliku kogukonna jaoks ülioluline sümbol, mis on kindlasti muutnud Kihnu turistidele veelgi atraktiivsemaks.

„Tuletorn kui külastuskeskus on väga oluline turismimajanduse arengu seisukohast, tuletorni külastab keskmiselt 8000 inimest aastas. Selline külastuskeskus muudab kahtlemata saart atraktiivsemaks, elavdab majandust ja parandab tööhõivet,“ kinnitas ta. „Meie unistus on aga kogu külastuselamuse veelgi paremaks muutmine läbi kogu tegelikult ühtse terviku moodustava kompleksi korrastamise ja väljaarendamise. Näeme piirkonna potentsiaali ja veel suuri kasutamata võimalusi tulevikus.“

Kihnu tuletorn ootab külastajaid aasta ringi. Regulaarselt on tuletorn avatud turismi kõrghooajal ehk suvekuudel, talvekuudel tuleb oma külastamise soovist ette teada anda.

Eesti tuletornid