Täna hommikul tüli käigus inimese tulistamises kahtlustatakse Sõnajalgade poega

Taavi põhjendas Alari põgenemist ja enda vastuhakku samuti suure ehmatusega. "Kui ikka hüpatakse selga, kes siis teab. Äkki taheti telefoni ära võtta," selgitas kehva silmanägemisega Taavi. "Rasedat naist jalaga löönud? Sellist asja pole olnud! See on täiesti vale jutt."

Taavi oli nõus käsi piiblil vanduma, et nad olid koos Alariga süüst puhtad. "Meie pole valeraha teinud ega teadnud, et tegemist on võltsinguga," kinnitas ta.

Politsei algatas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetluse kelmuse paragrahvi alusel. Alari ja Taavi Sõnajalg tunnistati kahtlustatavateks.

Aasta hiljem, 2003. aasta jaanuaris pääsesid poisid kriminaalsüüdistusest, sest politseil polnud nende süüdistamiseks piisavalt tõendeid ja nii jäi noor ema ilma nii telefonist kui rahast, kirjutas Õhtuleht.

2003. aastal tehtud fotol on vasakul Alari Sõnajalg (Andres Sõnajala poeg), paremal Taavi Sõnajalg (Oleg Sõnajala poeg).

Alkoholi tarvitanuna roolis

2003. aasta jaanuari lõpus ja veebruari alguses istus toona 18-aastane Taavi Sõnajalg kahel nädalavahetusel järjest pärast alkoholi tarvitamist autorooli.

Kriminaalasjast pääses nooruk tänu asjaolule, et teine kord jäid politsei mõõdetud promillid alkoholi tarbimise jääknähu piiridesse.

Esimesel korral tuvastas politsei Taavi Sõnajalal joobe, mis ületas 0,5 promilli. Politsei võttis noorelt juhilt loa, vormistas protokolli ja andis kuu aja jooksul määratava karistuse jõustumiseni kehtiva ajutise juhiloa. Tallinna liiklusjärelevalvetalituse komissar Tõnis Sulu ütles toona, et esmakordse joobes juhtimise eest määratav rahatrahv võib ulatuda 18 000 kroonini, ühtlasi võetakse roolijoodikult kolmeks kuuks juhtimisõigus.

Taavi Sõnajala karistamine polnud veel arutusele jõudnudki, kui nooruki hingeõhk kuus päeva hiljem politsei alkomeetri taas liikuma pani. 2003. aasta 1. veebruaril kella nelja paiku öösel sattus Taavi Sõnajala juhitud Nissan Terrano maastikuauto politseile ette Tallinna kesklinnas Tartu maantee läbimurdel Stockmanni vastas. Et puhutud promillid jäid 0,2 ja 0,5 vahele, peeti seda juhtimiseks alkoholi tarvitamise jääknähtudega. Karistus ulatus toona 6000 kroonini. Erinevalt joobest, teistkordne tabamine kriminaalasja kaasa ei toonud.

Tulistamine Tallinna kesklinnas

Täna kella 9.15 ajal toimus Pärnu maanteel asuva baari ees tulirelvast laskmine.

Esialgsetel andmetel oli kaklus kahe mehe vahel, mille käigus haaras 34-aastane mees oma sõiduautost relva ning tulistas 26-aastast meest kätte.

Politseinikud pidasid 34-aastase mehe kinni, kes toimetati kesklinna jaoskonda, ning 26-aastane mees toimetati kiirabiga haiglasse.

Tulirelvast lasknud mehel on kehtiv relvaluba.

Delfi andmetel on täna hommikul Tallinnas Pärnu maanteel asuva baari Café VS juures kakluse käigus teist meest kätte tulistanud mees Oleg ja Viivi Sõnajala poeg Taavi Sõnajalg.