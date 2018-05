Tallinnas välgutas laps mänguväljakul oma eakaaslastele nuga

Ühele Tallinna jalgpalliväljakule [Mustamäel Männi pargi lähedal] on laste tunglemine läinud niivõrd suureks, et konkurendid tõrjutakse noaähvardusel, kirjutab Õhtuleht.

"Üks poiss võttis taskust noa välja ja käskis kõigil minema kaduda, kuna nende kord on mängida," räägib mures ema.

Lääne-Harju jaoskonna Mustamäe-Kristiine piirkonnagrupi vanem Tago Trei tunnistab, et ollakse teadlikud laste omavahelistest konfliktidest Männi pargis, kuid sellised noaga juhtumid ei ole tavapärased.

"Enamik laste omavahelistest tülidest on pigem palliplatsil või muul atraktsioonidel tekkinud arusaamatused selles osas, kes oli seal enne ning kellel on eesõigus," ütleb Trei ning viitab, et politseie ei saa küll tagada pargis ööpäevaringset valvet, kuid suurendatud on kohalolekut.

Mis puudutab aga mänguväljakul toimunud noaga seotud vahejuhtumit, ütleb Trei, et laps toimetati peale sellega ähvardamist jaoskonda.

