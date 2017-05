Tallinnas süüdati eile neli sõiduautot, veel kaks sai kannatada

Pilt on illustratiivne

Eile süüdati Pirital ja Haaberstis kokku neli sõiduautot, kannatada sai lisaks veel kaks. Päästjad käisid sõidukeid kustutamas, kuid politsei tegeleb juhtumitega edasi.

Eile öösel kell 3.37 teatati, et Pirital Hunditubaka teel põlevad kolm pargitud sõiduautot. Päästjad kustutasid põlenud masinad kella 4.38ks. Tegemist oli süütamisega, sündmusega tegeleb edasi politsei, teatas Põhja päästekeskus.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava ütles, et juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb asja rikkumist ja hävitamist. "Öösel viisid kriminalistid läbi sündmuskoha vaatluse ja kogusid asitõendeid ning tegid esmased menetlustoimingud. Hetkel jätkavad sündmuskohal tööd kriminaalbüroo uurijad. Keegi vahejuhtumi käigus kannatada ei saanud, tekitatud varalise kahju suurus on selgitamisel," sõnas Aava.

Eile õhtul oli ka teine autopõleng. Kell 18.55 teatati, et Haaberstis Astangul põleb parklasse pargitud sõiduauto. Tules said kannatada ka kaks lähedalasuvat masinat. Päästjad kustutasid tulekahju kella 19.28ks. Ka seda sündmust uurib politsei.

Aava sõnul võttis politsei ühendust parkla valdajaga, kelle sõnul oli tegu sõidukõlbmatute autodega, mistõttu parkla valdajale kahju ei ole tekitatud ja seetõttu tal pretensioone ei ole.