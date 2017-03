Tallinnas sõitis purupurjus mees autoga tuigerdades ühest baarist teise

Ööl vastu teisipäeva aitas G4S turvatöötaja Tallinna kesklinnas liiklusest kõrvaldada kriminaalses joobes mehe, kes purjus peaga ühest baarist teiseni sõitis.

Teisipäeva öösel enne kella kahte sai G4S patrull vihje võimalikust roolijoodikust. Peagi märkaski turvatöötaja, kuidas Tallinna kesklinnas asuvast baarist väljus seltskond. Üks silmnähtavalt purjus mees sellest seltskonnast istus sõiduautosse Toyota ja hakkas sõitma, teatas G4S.

Turvatöötaja teavitas juhtunust kohe politseid ja järgnes sõidukile, mille sõidustiil juba reetis, et roolis pole kaine inimene. Tuigerdav auto peatus kilomeetri kaugusel järgmise baari ees. Seal oli turvatöötajal võimalus purjus roolikeeraja tee patrullautoga blokeerida.

„Märgates, et teda on nähtud, ronis Toyota roolis olnud mees esmalt kõrvalistmele ja lukustas autouksed, seejärel aga tagaistmele toonklaaside varju,“ rääkis turvatöötaja Riivo. „Kui autoaknale koputasin, siis juht ei reageerinud, teeskles magamist ja kontrollis autopulti vajutades, kas uksed ikka lukus on, millele reageeris autoalarm,“ lisas turvatöötaja.

Sündmuskohale saabus politsei, kelle korduva nõudmise peale väljus Toyotast 33-aastane Dmitri. Politsei palus autot roolinud mehel alkomeetrisse puhuda, millest ta keeldus. Seejärel toimetati mees Wismari haiglasse, kus tal mõõdeti enam kui 1,5-promilline joove, mis tähendab, et autojuhi tegu on kriminaalkorras karistatav. Samuti selgus, et meest on ka varem joobes juhtimise eest karistatud.

„Kiidame turvatöötajat, kes aitas tõkestada ühe potentsiaalse liiklusmõrvari tegevust!“ teatas politsei oma Facebooki lehel.

G4S turvatöötajad andsid möödunud aastal politseile üle ligi 2500 õigusrikkujat.