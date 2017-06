Tallinnas pussitas neiu noormeest noaga südamesse: ohver on koomas

Sotsiaalmeedias levis kulutulena uudis, et üks neiu pussitas reedel ühte noormeest ning seejärel põgenes. Politseist kinnitati, et kahtlusalune on endiselt jooksus. Ohvri seisund on kriitiline.

Pussitamist kirjeldas üks inimene oma Facebooki seinal. Tema sõnutsi on pussitaja näol tegemist Jelizevata - nimelise naisega. "Naine on psühholoogiliste häiretega," kirjutas postitaja. "Noormees viibib hetkel kunstlikus koomas ja võitleb oma elu eest." Postitaja arvas, et naise elukoht on Narva, Sillamäe või Kohtla-Järve ning palus kõigil, kes sündmuse kohta midagi teavad, seda informatsiooni jagada.

Postituse all kirjutas üks noormees, et kohtus neiuga kohe peale pussitamist Lasnamäe Prisma juures. "Ta oli purjus ja tal oli kaasas alkoholi," väitis mees. Neiu olevat palunud mehel ja ta sõpradel kutsuda takso, aga kuna mehel ei õnnestunud seda teha, siis viis ta neiu ise linna ära.

Mehe sõnul ei osanud neiu alguses oma aadressi öelda, aga lõpuks väitis, et elab Kristiines ja nii viis noormees neiu Kristiine Statoili juurde. Tüdruk läks Statoili sisse, aga mees jäi veel oma sõpradega välja rääkima. Natukese aja pärast ilmus aga neiu jälle välja ja palus endale uuesti takso tellida. "Tellisime siis talle takso ja läksime ise ära," kirjutas mees ning lisas, et nad said hiljem taksojuhilt kõne, et neiu taksojuhti ootama ei jäänud.

Põhja Prefektuur kinnitas, et pussitamine leidis aset kümme minutit peale 23 õhtul. "Tallinnas Narva maanteel lauluväljaku lähedal tekitati noorele mehele raske tervisekahjustus," sõnas Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik. Hetkel on alustatud kriminaalmenetlust, aga kedagi veel kinni peetud ei ole.

Kuik ütles ka, et inimene, keda otsitakse Facebooki kaudu, ei pruugi üleüldse süüdi olla. "Praegu on meil tugevad kahtlused, kas see ikka on see inimene," rääkis Kuik ja lisas, et praeguse info põhjal ei saa nad seda väidet õigeks pidada või ümber lükata.