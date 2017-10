Tallinnas Pärnamäe teel põrkasid kokku buss ja sõiduauto, kolm inimest sai õnnetuses viga

Foto on illustratiivne

Tallinnas Pärnamäe tee ja Muuga tänava ristmikul põrkasid täna hommikul kokku lapsi vedanud tellitud buss ja sõiduauto.

Politsei pressiesindaja Seiko Kuik ütles Delfile, et õnnetus juhtus kell 10.30. "Bussis viibis õnnetuse hetkel 20 last, õnneks keegi neist viga ei saanud ja nad said jätkata ekskursiooni asendusbussiga. Küll aga sai sõiduautos viibinutest kolm inimest viga, nemad toimetati haiglasse," lisas Kuik.

Juhid olid kained.