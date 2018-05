Tallinnas on sagenenud raskete liiklusõnnetuste hulk: viimasel nädalal on vigastada saanud 30 liiklejat

Viimase nädala aja jooksul on Tallinnas ja Harjumaal juhtunud 26 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada 30 liiklejat. Politsei hinnangul on vigastatute hulk isegi Harjumaa liikluskoormust silmas pidades liiga suur.

„Õnnetuste põhjused olid erinevad, kuid neist enamus olid seotud tähelepanematusega,“ ütles liiklusjärelevalvekeskuse avariigrupi välijuht Tanel Pajumaa. Ratturid, mootorratturid ja mopeedijuhid on nädalaga kümnesse õnnetusse sattunud. „Roolikeerajal tuleb arvestada sellega, et kaherattalised liitusid uuesti liiklusega. Juhid, kes hoiavad lenksust kinni, saavad enda turvalist tagada, kui teevad end nähtavaks ja mõtlevad peas võimalikele ohtudele: kas teised liiklejaid ikka nägid mind, kas manööver on turvaline ja kas tee ainult tundub puhas või on seda päriselt,“ rääkis Pajumaa.

Politseiniku sõnul muudab hiljutised õnnetused tavapäratuks see, et puudub ühine nimetaja. „Varasemalt oleme suvel rääkinud peamiselt liigse kiiruse põhjustatud õnnetustest. Kuid praegu oleme näinud otsasõite jalakäijatele, ratturitele ja teistele autodele, teelt väljasõite ning ka peateele ette sõitmist. Jah, vale kiirus on jätkuvalt lisaoht, kuid lisandunud on tähelepanematusest ja mis seal salata, lollusest sündinud õnnetused. Kõige paremini saab õnnetusi vältida, kui pilk hoitakse teel ja kiirus lubatu piires ning enne manöövri sooritamist ollakse 100% kindel selle ohutuses.“