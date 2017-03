Tallinnas oli eile kaks põlengut mahajäetud majas, kolmandas põles praht

Foto on illustratiivne.

Tallinnas oli eile kolm tulekahjut, millest kaks mahajäetud majas. Kolmas tulekahju oli kortermaja keldris, kus põles praht.

Esimese tulekahju kohta sai päästeamet teate eile kell 15.57. Teatati, et Mustamäel Akadeemia teel põleb kortermaja keldris praht. Päästjad kustutasid prahi, teatas Põhja päästekeskus.

Üksnes pool tundi hiljem tuli teade teise tulekahju kohta, kui kell 16.30 teatati, et Põhja-Tallinnas Liinivahe tänaval on põleng mahajäetud majas. Päästjad kustutasid põlengu.

Kolmanda tulekahju kohta said päästjad teate ööl vastu tänast. Kell 00.30 teatati nimelt, et Lasnamäel Suur-Sõjamäe tänaval on põleng mahajäetud majas. Päästjad kustutasid selle.

Nende põlengute valguses rõhutavad päästjad, et kasutuseta hooned peavad Tallinna linnapildist kaduma. "Neile tuleb leida renoveerimise läbi kasutus, tihtipeale on otstarbekam need hoopistükkis lammutada," rõhutas päästekeskus.