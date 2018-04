Tallinnas Nõmme Põhikoolis ründas üks õpilane teist kääridega

Täna päeval ründas Nõmme Põhikoolis üks õpilane teist rüseluse käigus kääridega.

Ohvri vaatas üle kiirabi. Tegu polnud sama kooli õpilastega, vaid ühes teises õppeasutuses kuuendas klassis õppivate poistega. Too kool rendib põhikoolilt ruume.

Nõmme Põhikooli õppealajuhataja Rita Anton ütles, et tema nägi pihtasaanud poissi vilksamisi, poisi peast tuli verd, aga midagi tõsist tal viga ei olnud. "Me kutsume kiirabi sagedasti, kui lastega toimub õnnetus. Igaks juhuks, et olla kindel, et kõik on hästi," selgitas Anton kiirabi kutsumist.

Poiss läks pärast koos emaga omal jalal koju. Miks nad tülli läksid, Anton ei teadnud, sest need olid võõrad lapsed ja ka õpetaja oli Nõmme Gümnaasiumist.

Ka politseist kinnitati Delfile, et vigastused polnud rasked. Edasi tegeleb juhtumiga noorsoopolitsei.