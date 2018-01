Tallinnas Mähel visati auto alla ja vastu maja kolm torusiilipommi

Sotsiaalvõrgustiku Facebook grupis "Pirita inimsed" väidab Mähe elanik, et Oblika teel visati kaks torusiilipommi vastu maja ning üks auto alla.

"Armsad inimesed, kas keegi tunneb ära sellised pudelid? Neid pudeleid Eestis ei müüda vaid on tellitud välismaalt. Selliste pudelitega tehti meile Oblika teel kolm torusiilipommi, üks auto alla ja kaks vastu maja. Kui te tunnete need pudelid ära, võiksite oma võsukestele meelde tuletada, et torusiilipomm võib tekitada raskeid kahjustusi," seisab postituses.

"Tegeleme antud infoga, kuid hetkel rikkujaid tuvastatud ei ole. Küll aga on alust arvata, et tegemist võis olla laste mõtlemata mänguga," ütles Ida-Harju piirkonnavanem Helen Kommussar Delfile. "Kodukeemia peaks olema eelkõige lastele kättesaamatus kohas, kindlasti tuleks vanematel lastega suhelda ja rääkida selliste tegevuste ohtlikkusest ning tagajärgedest."