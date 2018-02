Tallinnas liinibussis nigeerlasi peksnud ja noaga vehkinud mehele mõisteti tingimisi vangistus

Pilt on illustreeriv!

30. jaanuari õhtul laekus politseile teade selle kohta, et Tallinnas Sõle tänaval liinibussis tungis alkoholijoobes 30-aastane mees kallale kahele Nigeeria kodanikule vanuses 21 ja 26 eluaastat ning ähvardas inimesi noaga.

Süüdistuse kohaselt lõi Anton ühte kannatanut jalaga vastu rindkeret ning mõlema käe rusikaga korduvalt vastu rindkere ja pea piirkonda. Seejärel haaras ta teist kannatanut juustest. Kui kannatanud väljusid bussist Tallinnas Sõle tänaval asuvas Ehte bussipeatuses, haaras korrarikkuja enda taskust noa ja ähvardas neid.

Kesklinna politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko ütles, et korrarikkuja peeti kiiresti kinni tänu julgetele inimestele, kes olukorda sekkusid. "Täname Alekseid, Stanislavi ja Karli, kes ei jätnud abivajajaid üksi, sekkusid olukorda, suhtlesid Häirekeskusega ja hoidsid korrarikkujat kinni kuni patrulli saabumiseni," ütles Mirošnitšenko. "Selline hoolivus teiste inimeste suhtes ja otsustuskindel tegutsemine võivad päästa inimese elu. Küll aga kutsun siiski üles arvestama olukorda ega mitte seadma enda elu ohtu. Tuletan kõigile meelde, et abi saamiseks peab helistama Häirekeskuse numbrile 112," lisas Mirošnitšenko.

Kinnipeetud mees toimetati politseijaoskonda, kus hiljem kuulati ta kriminaalasjas kahtlustatavana üle.

Täna jõudis kõnealune kriminaalasi kiirmenetluses kohtusse. "Mehele on esitatud süüdistus avaliku korra raske rikkumise toimepanemises. Pean vajalikuks lisada, et juhtunu tagajärjel sai häiritud kõigi bussis viibinud inimeste turvatunne, kelle hulgas oli ka lapsi. Kuigi süüdistatav tunnistab oma süüd ja kahetseb, olen siiski seisukohal, et süüdimõistmisel peab Antonile osaliselt reaalset vangistuse määrama," sõnas Harju maakohtus toimunud kohtuistungil Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Natalja Lebed.

Kohus tutvus kogutud tõenditega, mille alusel tunnistas mehe kuriteo toimepanemises süüdi ning määras karistuseks tingimisi vangistuse. Lisaks sellele peab ta olema 18-kuulise katseaja jooksul kriminaalhooldaja järelevalve all ning täitma kontrollnõudeid. Täpsemad andmed määratud karistuse kohta saab kohtu pressiesindaja käest.

Prokuratuur ei saa seadusest tulenevalt kohtuotsust edasi kaevata.