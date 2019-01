Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder teatas, et täna kell 13.25 teatati Häirekeskusele, et Tallinnas Pärnu maantee 105 parkla katusel on maas lebav inimene. Sündmuskohale reageerinud politsei ja kiirabi tuvastasid, et tegemist on 27-aastase mehe surnukehaga.

Surma põhjused ja juhtumi asjaolud on selgitamisel.