Tallinnas kadunud Soome ametiühingutegelast pole seni leitud. Politsei: meil on uusi infokilde

Korrakaitsjad kontrollisid eelmisel neljapäeval tuukritega Admiraliteedi basseini, kuid meest ei leitud. Politseinikud töötavad läbi uut infot ja jätkavad Ari otsimist.

"Meieni on jõudnud uusi infokilde Ari võimalike liikumiste kohta. Mitme neist pole kinnitust leidnud ning mitut veel kontrollime," ütles Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko.

Korrakaitsjad said info Ari kadumise kohta 26. novembri pärastlõunal pärast seda, kui tema tuttavad pöördusid hotelli administraatori poole ja ütlesid, et mees pole hotelli naasnud. Politseinikud tegid kohe kindlaks, et Ari pole sattunud haiglasse ega kainestusmajja.

Politseinikud on läbi vaadanud rohkelt turvakaamerate salvestisi ning on võimalik, et Ari ei lahkunud sadamapiirkonnast. Samamoodi ei viita miski kuriteole. Möödunud neljapäeval kontrollisid tuukrid, kas Ari võis kukkuda Admiraliteedi basseini. Mitu tundi kestnud vee läbi kammimise käigus teda ei leitud. "Kontrollime kõiki variante ja meieni jõudvad uusi infokilde."

Ari pole laevaga Soome naasnud ning Soome politsei ei leidnud meest tema koduselt aadressilt. Ta lahkus 24. novembril kell 22.28 üksinda Kochi Aitadest ning ta kõndis Admiraliteedi basseini lähedal ja suundus Hotell Euroopa poole, kus ta pidi ka ööbima.

Politseinikud on kontrollinud mitmeid vihjeid ja teisi majutusasutusi, kuid Arit pole veel leitud. Tema telefon on väljalülitatud alates 25. novembri esimesest tunnist.