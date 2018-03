Täna kell 17.51 sai politsei teate, et Järvevana teel Pärnu maantee viadukti juures on juhtunud avarii ja üks sõiduk on katuse peal.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik andis Delfile teada, et keegi õnnetuses kannatada ei saanud. Päästeamet on sündmuskohal ja tegeleb olukorra lahendamisega. Politsei sõnul on liiklus õnnetuse tõttu häiritud.