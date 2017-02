Täna keskpäeval suri Tallinnas Laki tänaval autoga teelt välja sõitnud 59-aastane mees.

Täna kell 12.05 sai häirekeskus teate, et Tallinnas Laki tänaval on sõiduauto Mercedes-Benz sõitnud vastu teepiirdeid ja seejärel vastu puud. Sündmuskohale saabunud kiirabi töötajad ja politseinikud selgitasid välja, et sõidukit juhtinud 59-aastane mees hukkus sündmuskohal.

Hetkel on alust arvata, et juhti tabas terviserike, teatas PPA pressiesindaja Marie Aava.