Tallinnas BLRT territooriumil kadunuks jäänud mees leiti surnuna

Tallinnas Balti Laevaremonditehase (BLRT) territooriumil seisnud laeval motoristina töötanud ja 1. jaanuaril kadunuks jäänud Viktor leiti 12. jaanuaril laeva kõrval seisnud aluse põhjast surnuna.

"Meesterahva surnukeha leiti 12. jaanuaril BLRT laevatehase territooriumilt konteineraluse põhjast veest," ütles Kesklinna politseijaoskonna juhtivuurija Inna Toater Delfile. "Sündmuskohal käisid eksperdid, kes tuvastasid, et mehel puudusid välisele vägivallale viitavad tundemärgid."

Tänaseks on kohtuarst Toateri sõnul andnud hinnangu, et mehe vigastused tekkisid kõrgusest kukkumise tagajärjel. "Samuti käisid sündmuskohal uurijad, kes viisid läbi esmased toimingud ning suhtlesid töötajatega sündmuskohal," kinnitas Toater.

"Uurijate hinnangul kriminaalmenetluse alustamiseks alust ei ole, sest kuriteole viitavaid asjaolusid ei tuvastatud ning tegu oli õnnetusjuhtumiga," lisas Toater.

Delfiga kohtunud Viktori tütar Ekaterina kahtleb, et tegemist oli õnnetusega, sest tema sõnul oli isa omal alal kogenud mees, kes oli alles hiljuti läbinud ka põhjaliku tervisekontrolli. Pigem kahtlustab Ekaterina kellegi kurja kätt.

"Mul on selline tunne, et ta nägi midagi, sest täpselt sellel öösel täpselt see kaamera ei näidanud videot," rääkis Ekaterina. "Sellepärast, et kõrval seisis teine laev ja tema prožektorid valgustasid selle video üle, näha ei ole mitte midagi. Seal ei ole mitte midagi võimalik tuvastada."

Ekaterina sõnul on jätkuvalt arusaamatu, miks ei ole politsei püüdnud välja selgitada põhjust, miks läks mees välja külma kätte ilma üleriieteta. Nimelt olid nii mehe üleriided, suitsupakk kui ka tulemasin pärast tema kadumist laevas, kus ta töötas.

Samuti on Ekaterina sõnul arusaamatu, miks ei kontrollitud üle alust, kust mehe surnukeha rohkem kui 10 päeva hiljem leiti, sest see seisis otse mehe töökohaks olnud laeva kõrval.