Tallinnas ahistab teenindajannasid ennast täis roojav mees

Sotsiaalmeedias ringleb postitus, kus muusik, näitleja ja ka juuksuri ametit pidav Sandra Ashilevi hoiatab Tallinna ettevõtetes töötavaid teenindajannasid mehe eest, kes käib ilusalongides ja teenuse saamise ajal ennast täis roojab.

Ashilevi kirjutab sotsiaalmeedias, et tegu on 40ndates mehega, kes esmapilgul ei tundu kuidagi ohtlik. Juuksur arvab, et mees teeb seda tahtlikult ja teadlikult, veel enam - et selline teguviis pakub mehele rahuldust.



Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna juhtivuurija Inna Toater tõdes, et üks ohvritest on nendega ühendust võtnud ja temalt võetakse ka ütlused, et teo võimalikku toimepanijat tuvastada. Toater möönab, et sarnase juhtumiga on politsei poole pöördunud veel üks Tallinna salongipidaja.

"Teatajaga vesteldi toona ning talle soovitati järgmisel korral, kui see klient salongi külastab, kutsuda politseipatrull, kes saaks isiku tuvastada. Samuti on info mehest ringelnud erinevates kinnistes sotsiaalmeediagruppides," selgitas uurija.